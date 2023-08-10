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إقتصاد
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
10-08-2023
|
03:14
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89250 و 89550 ليرة للدولار الواحد.
كان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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