ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89250 و 89550 ليرة للدولار الواحد.

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كان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.