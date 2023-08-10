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إقتصاد

ارتفاع معدلات التضخم في الأردن

Lebanon 24
10-08-2023 | 12:00
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أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم في تموز الماضي ارتفع إلى 0.92% على أساس سنوي.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع معدل التضخم 0.25%.

وأشار التقرير إلى أنه من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع مجموعة التبغ والسجائر والإيجارات. (العربية)      
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المصدر: العربية
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