ارتفاع معدلات التضخم في الأردن

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم في تموز الماضي ارتفع إلى 0.92% على أساس سنوي.



ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع معدل التضخم 0.25%.



وأشار التقرير إلى أنه من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع مجموعة التبغ والسجائر والإيجارات. (العربية)

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