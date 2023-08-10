"فيرجن غالاكتيك" تطلق أول رحلة سياحية إلى الفضاء... من تضمّ؟

أطلقت شركة فيرجن جالاكتيك، أول ركابها المدنيين في رحلة إلى الفضاء، اليوم الخميس، تتويجًا لبرنامج استمر تطويره قرابة عقدين من الزمن للسياحة الفضائية التجارية، على حد قول الشركة.



والركاب الثلاثة هم "جون جودوين"، البالغ من العمر 80 عامًا، و"كيشا شاف" البالغة من العمر 46 عاما وابنتها "أناستاتيا مايرز". (سكاي نيوز)

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