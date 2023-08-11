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إقتصاد

أرامكو ستورد كامل كميات النفط.. هذا ما أبلغته الشركة للعملاء

Lebanon 24
11-08-2023 | 02:54
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أبلغت شركة أرامكو السعودية العملاقة عملاء في شمال آسيا بأنهم سيحصلون على كامل كميات النفط الخام التي طلبوها لشهر أيلول، حتى مع تمديد المملكة لخفض طوعي للإنتاج، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر اليوم الجمعة.
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وأعلنت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي أنها ستمدد خفضا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر حتى أيلول، وقالت إن الخفض قد يمدد إلى ما بعد ذلك أو يتم زيادة مقدار الخفض.
 
وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، الاثنين الماضي، إن إمدادات الشركة للعملاء لا تزال كافية.

وذكرت مصادر تجارية لوكالة رويترز أن المصافي الصينية لم تطلب تخفيض الإمدادت للشحنات تحميل سبتمبر رغم ارتفاع أسعار البيع الرسمية التي حددتها أرامكو.
 
ووفقا لتقديراتهم فإن المشترين الصينيين سيحصلون على ما بين 50 إلى 52 مليون برميل من الخام السعودي، وهي كميات تزيد بكثير عن نحو 38 مليون برميل في آب.
 
وطلبت بعض المصافي الصينية إمدادات أقل من أرامكو خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزادت في المقابل المشتريات من الأميركتين وغرب أفريقيا.(سكاي نيوز)


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