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إقتصاد

سعر الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ صباح اليوم؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 03:00
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
وكان قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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