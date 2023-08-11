سعر الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ صباح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

Advertisement وكان قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.