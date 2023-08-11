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إقتصاد
هذا ما سيفعله ماسك بلافتة "تويتر" الشهيرة!
Lebanon 24
11-08-2023
|
03:43
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قرر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بيع لافتة "تويتر" التي كانت معلقة خارج مبنى الشركة قبل أن يغير اسمها إلى X، في مزاد علني يقام الشهر المقبل.
ويحمل المزاد عنوان "Twitter Randing"، ويقام عبر الإنترنت في الفترة من 12 إلى 14 أيلول، ويضم تذكارات وفنونا وأصولا مكتبية.
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وحسب الموقع الإلكتروني للمزاد، فإن هناك 584 قطعة للبيع، بما في ذلك علامات شعار الطائر الأزرق الشهير وأثاث المكاتب، والثلاجات، وآلات القهوة، ومجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية، ولوحة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.
وإحدى اللافتات المعروضة للبيع هي الشعار الذي كان معلقا على مبنى المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو. بالإضافة إلى العديد من لافتات LED مع شعار الطائر وعلامات التصنيف وعلامات @، بالإضافة إلى طاولة خشبية على شكل طائر "تويتر"، ورف كتب على شكل علامة "هاشتاغ #".
وأعلن ماسك عن تغيير اسم "تويتر" إلى X، كما غير الصورة الرمزية لملفه الشخصي إلى شعار X ونشر محتوى ترويجيا يضم X's. (روسيا اليوم)
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