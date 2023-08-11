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إقتصاد

الاقتصاد البريطاني ينمو أكثر من المتوقع في الربع الثاني

Lebanon 24
11-08-2023 | 12:00
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كشفت بيانات رسمية، الجمعة، أن بريطانيا حققت بعض النمو على نحو غير متوقع في الربع الثاني من العام بدعم من أداء قوي في حزيران، لكنها لا تزال الوحيدة بين أكبر اقتصادات عالمية التي لم تعد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
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ونما الاقتصاد 0.2% في الربع الثاني مقارنة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز" ببقاء مستوى النمو دون تغيير.

وجاء هذا الأداء بدعم من نمو شهري بنسبة 0.5 % في حزيران، وهو ما يفوق كافة التوقعات في استطلاع "رويترز" التي أشارت إلى نمو متوقع نسبته 0.2 %.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الشركات أشارت إلى يوم عطلة محلية إضافي في أيار كأحد عوامل زيادة الإنتاج في حزيران مقارنة بالشهر السابق.

وقال وزير المالية جيريمي هنت "الخطوات التي اتخذناها لمحاربة التضخم بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يعني أننا نرسي الأسس القوية المطلوبة لنمو الاقتصاد".

ويسجل الاقتصاد البريطاني الآن نموا يقل بنسبة 0.2% عن مستوياته في نهاية 2019 في الربع الثاني. (العربية)      
المصدر: العربية
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