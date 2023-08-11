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إقتصاد

رونالدو يتصدر قائمة أثرياء "إنستغرام".. كم يحصل لقاء المنشور الواحد؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 05:32
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تصدر كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي لكرة القدم، قائمة أعلى المشاهير دخلا عبر تطبيق "إنستغرام" للعام الثالث على التوالي.

وتعتمد القائمة، التي قامت بجمعها "هوبر إتش كيو" وهي أداة الجدولة الخاصة بانستغرام، على البيانات الداخلية والعامة المتاحة بشأن القيمة التي يتقضاها المستخدم عن المنشور الواحد عبر "إنستغرام" و"يوتيوب".
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ويحصل المهاجم البرتغالي على 3.23 مليون دولار مقابل المنشور الواحد عبر "إنستغرام"، حيث يحظى بمتابعة نحو 600 مليون حساب.

ويلي رونالدو في المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ يحصل اللاعب الفائز بكأس العالم على 2.6 مليون دولار مقابل المنشور الواحد. (روسيا اليوم)

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