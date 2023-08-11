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إقتصاد

بعد 93 سنة من تأسيسها... إفلاس سلسلة متاجر شهيرة

Lebanon 24
11-08-2023 | 06:01
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أعلنت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية "ويلكو" عن إفلاسها في ظل تراجع مبيعاتها والضغوط الاقتصادية التي تواجهها، ما يعرض 12 ألف شخص لفقدان وظائفهم.

وقالت "ويلكو"، التي تأسست قبل 93 عاما ولديها 400 متجر، إنها قررت الشروع في إجراءات الإفلاس بعدما فشلت في تغيير الأداء السيئ للشركة، وتعثر جهودها للحصول على تمويل طارئ.
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ويبلغ حجم مبيعات شركة ويلكو السنوية نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني. (سكاي نيوز)
 
 
 

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