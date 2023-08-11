مع صعود الدولار.. اليكم ما بلغه الذهب والفضة في التعاملات الفورية

حوم الذهب قرب أدنى مستوياته في شهر، الجمعة، متجها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية، بحيث خسر 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.





وزاد الدولار أمام منافسيه ويتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما يجعل الذهب أغلى ثمنا لحاملي العملات الأخرى.





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كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.152 بالمئة.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.72 دولار للأونصة، كما هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.99 دولار للأونصة، ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

هذا وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1289.53 دولار للأونصة.