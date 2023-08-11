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إقتصاد

وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.. أسهم أوروبا تنخفض

Lebanon 24
11-08-2023 | 15:44
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أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لفترة أطول.


وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.1 بالمئة عند الإغلاق وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا شديدة التأثر بحركة أسعار الفائدة موجة الانخفاض، وتراجع كل منهما نحو 2.1 بالمئة.
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هذا وانخفض مؤشر "فايننشال تايمز 100: البريطاني 1.2 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تحقيق الاقتصاد بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة.



أما أسهم بنك "يو.بي.إس" السويسري فارتفعت 4.7 بالمئة، بعد أن قال إنه لم يعد بحاجة إلى الضمان الحكومي الذي حصل عليه لإنقاذ منافسه الأصغر "كريدي سويس".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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