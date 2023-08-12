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إقتصاد

هل وافق زوكربرغ على موعد المنازلة مع ماسك في إيطاليا؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 07:04
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أعلن رئيس شبكة "ميتا" مارك زوكربرغ أنه لم يوافق بعد على أي موعد محدد للمشاركة في منازلة بالفنون القتالية دعاه إليها إيلون ماسك، بعيد تأكيد رئيس شبكة "إكس" المنافسة، أن هذه المبارزة المحتملة ستحصل في إيطاليا. (سكاي نيوز)
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