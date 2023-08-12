هل وافق زوكربرغ على موعد المنازلة مع ماسك في إيطاليا؟

أعلن رئيس شبكة "ميتا" مارك زوكربرغ أنه لم يوافق بعد على أي موعد محدد للمشاركة في منازلة بالفنون القتالية دعاه إليها إيلون ماسك، بعيد تأكيد رئيس شبكة "إكس" المنافسة، أن هذه المبارزة المحتملة ستحصل في إيطاليا. (سكاي نيوز)

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