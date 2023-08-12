"إياتا": 29.2 % زيادة بالسفر عبر شركات الطيران في الشرق الأوسط

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أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" استمرار تعافي قطاع السفر الجوي في شهر حزيران الماضي، مع ارتفاع حركة السفر بنسبة 31 بالمئة مقارنةً بشهر حزيران 2022.وقال الاتحاد في تقرير، إن كافة الأسواق أظهرت نموًا قويًا، وإن نسبة إجمالي حركة المسافرين وصلت إلى 88.2 بالمئة من مستويات حزيران 2019.وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 29.2 بالمئة في حركة السفر خلال حزيران الماضي مقارنة بشهر حزيران من العام الماضي، كما زادت السعة بنسبة 25.9 بالمئة، وزاد عامل الحمولة 2.0 نقطة مئوية ليصل إلى 79.8 بالمئة. (سكاي نيوز)