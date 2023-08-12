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إقتصاد

ارقام متقدمة جداً تحققها التجارة الالكترونية

Lebanon 24
12-08-2023 | 15:00
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دفعت الزيادة في استخدام الهواتف المحمولة في التسوق، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، إلى نمو التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، حيث بلغ حجمها نحو 2.2 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لمنصة "ستاتيستا" المختصة في الإحصاء والتحليل المالي.
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وذكرت هذه المنصة أن الأرقام تشكل 60% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم، وتوقعت أن تتجاوز المبيعات 3.4 تريليونات دولار العام 2027.

وعزت هذه الزيادة الهائلة في استخدام الهواتف المحمولة للتسوق إلى عدة عوامل، بينها: سهولة الدخول إلى الإنترنت، توفر تطبيقات التسوق من خلال الهواتف المحمولة.

كما أشارت "ستاتيستا" إلى دور تزايد في استخدام وسائل التواصل والتسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، حيث تسهم في زيادة وعي المستهلكين بالعروض الآنية.

ورأت المنصة في هذه الأرقام إشارة واضحة إلى أن المستقبل المتمثل بالتجارة الإلكترونية -من خلال الهواتف المحمولة- واعد بفعل التكنولوجيا المتطورة وتوافر الإنترنت عالي السرعة في معظم أنحاء العالم.

كما توقعت أن يستمر هذا النمو، ويتزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة في التجارة الإلكترونية خلال السنوات المقبلة.(الجزيرة) 
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