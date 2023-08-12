في الهند... نمو ملحوظ في الناتج الصناعي

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أظهرت بيانات وزارة الإحصاء الهندية اليوم الجمعة نمو الناتج الصناعي للبلاد 3.7% على أساس سنوي في حزيران.وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" نموا قدره 5%.وزاد التصنيع، الذي يشكل حوالي 17% من الاقتصاد الهندي، 3.1% على أساس سنوي في حزيران بعد نمو جرى تعديله إلى 5.8% أساس سنوي في أيار.البنك الدولي يحذّر من تزايد الفوارق بين الدول الغنية والفقيرةوأظهرت البيانات أن توليد الكهرباء ارتفع خلال يونيو/حزيران 4.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت أنشطة التعدين 7.6%.وكان توليد الكهرباء انخفض 0.9% في مايو/أيار، بينما زادت أنشطة التعدين 6.4%.(العربية)