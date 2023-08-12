بيل غيتس منبهر بقدرات Chat GPT.. هذا ما قاله

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يؤكد الملياردير الأميركي بيل غيتس باستمرار عن تأثره بقدرات الذكاء الاصطناعي الذي يتقدم بسرعة.وفي حلقة يوم الخميس الماضي من البودكاست الخاص به، "Unconfuse Me" ، تحدث غيتس مع سال خان، الرئيس التنفيذي لأكاديمية خان، عن "العرض التجريبي الأكثر روعة الذي رأه في حياته." حيث أكد الملياردير أنه شاهد ChatGPT يحقق أعلى درجة ممكنة في اختبار متقدم لعلم الأحياء في آب 2022.وتم إنشاء ChatGPT ، وهو برنامج ذكاء اصطناعي توليدي ، بواسطة شريك Microsoft OpenAI ، وكان كثيرا في قلب نقاشات حول دوره في التعليم.وعندما تحدى غيتس سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، لتطوير برنامج ذكاء اصطناعي chatbot بدرجة كافية للحصول على درجات عالية في اختبار AP Biology ، توقع أن تستغرق العملية سنوات.وقال في الحلقة: "فكرت أنه حسنًا، هذا سيمنحني ثلاث سنوات للعمل في مجال فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا". لكن الأمر استغرق شهرين فقط حتى يتمكن ChatGPT من اجتياز الاختبار، مظهرا كفاءته على المستوى البشري وقدرة على القراءة والكتابة تقريبًا مثل البشر.وبعد ما يقرب من عام، أكد غيتس أنه لا يزال يفكر في عرض الموضوع. وقال: "ما زلت شخصياً في حالة صدمة من براعته".ومع تطور روبوت المحادثة، يخشى المتخصصون من البشر أن يتم استبدالهم بالذكاء الاصطناعي. وبينما يلوم البعض التكنولوجيا لفقدان وظائفهم، استخدم آخرون البرنامج كأداة لإنجاز الأعمال بشكل أسرع.جادل غيتس بأن الذكاء الاصطناعي سوف يحول فكرة القوى العاملة، وأن لديه القدرة على أن يصبح "مساعدًا شخصيًا رقميًا" يعزز إنتاجية الموظف.ويواصل مؤسس "ميكروسوفت" دعم استخدام الذكاء الاصطناعي وإمكانياته، ويتوقع غيتس أن تصبح قدراته قوية جدًا قريبا، لدرجة تجعل من محركات البحث "شيئا عفا عليها الزمن".(cnbc)