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إقتصاد

الدولار.. هذا ما سجله صباحا

Lebanon 24
13-08-2023 | 04:06
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين 89200 و89400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس السبت، على تسعيرة تراوحت ما بين 89200 ليرة للمبيع و89500 ليرة للشراء.
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