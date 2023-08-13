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إقتصاد

في 7 أشهر.. تركيا استقبلت آلاف السياح عبر سفن فندقية إليكم الأرقام

Lebanon 24
13-08-2023 | 04:16
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في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، استقبلت تركيا 692 ألف سائح قادمين على متن سفن سياحية.

ونشرت المديرية العامة للملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل والبنى التحتية في تركيا احصائيات شهر تموز بشأن السفن السياحية وأعداد الركاب.
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وارتفع عدد السفن السياحية القادمة إلى موانئ تركيا في تموز 28.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ 154 سفينة، فيما وصل عدد المسافرين على متنها نحو 209 آلاف مسافر بزيادة بواقع 72.6 بالمئة.

وزاد عدد السفن السياحية القادمة إلى موانئ البلاد 31.4 بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى تموز وارتفع عددها إلى 574 سفينة.

فيما زاد عدد الركاب القادمين عبر تلك السفن في نفس الفترة 83.6 بالمئة وبلغ 691 ألفا و958 راكبا.

وجاء ميناء قوش أداسي بولاية أيدن غرب تركيا في صدارة الموانئ المستقبلة للسفن السياحية في الأشهر السبعة بواقع 264 سفينة و372 ألف راكب.(سكاي نيوز)

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