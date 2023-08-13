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إقتصاد

بالأرقام.. حركة السفر الجوي تقترب من مستويات ما قبل كورونا

Lebanon 24
13-08-2023 | 23:34
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أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، تعافي قطاع السفر الجوي خلال حزيران.

وارتفعت حركة السفر العالمية بنحو 31% في حزيران، مقارنة بشهر حزيران 2022.

وقال الاتحاد في أحدث تقاريره، إن جميع الأسواق أظهرت نمواً قوياً، لتصل إجمالي حركة المسافرين إلى 88.2% من مستويات 2019، لتقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
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أما في الشرق الأوسط، سجلت حركة السفر ارتفاعاً بنحو 29.2%، كما ارتفعت السعة بنحو 25.9%، وارتفع عامل الحمولة 2% ليصل إلى 79.8%.(cnbc)

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