النفط يفتتح الأسبوع على تراجع طفيف.. كم سجل خام برنت؟

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سجلت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا في بداية تعاملات الأسبوع، بعد ارتفاع استمر سبعة أسابيع، والذي يوازي أطول فترة مكاسب منذ منتصف عام 2022.ومع بداية التعاملات الآسيوية، تراجع خام برنت 0.38سنتاً، أو 0.44%، إلى 86.34 دولار للبرميل عند الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط عند الفتح 41 سنتاً، أو 0.41%، إلى 82.85 دولار للبرميل.وجاء التراجع الطفيف بعد ارتفاعات تفوق 20% على مدار 7 أسابيع متصلة، جاء أغلبها نتيجة مخاوف نقص المعروض عقب تخفيضات الإنتاج من تحالف "أوبك+".وبحسب أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية، فقد وصل الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميًا، مع استهلاك قوي في الصين ومناطق أخرى. وحذرت وكالة الطاقة من احتمال تسبب مستويات الطلب المتزايدة في ارتفاع الأسعار.(cnbc)