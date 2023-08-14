زوكربيرغ: ماسك ليس جادا.. هل طويت صفحة "النزال" بينهما؟

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أعلن مؤسس Meta مارك زوكربيرغ، ان منافسه إيلون ماسك مالك منصة X ليس جادا بما يكفي فيما يخص مقترح "نزال القفص" الذي شغل وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، مشددا أنه حان الوقت للمضي قدما وطي هذه الصفحة.وقال زوكربيرغ في منشور على Threads مساء أمس الأحد: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أن إيلون ليس جادًا، وقد حان الوقت للمضي قدمًا".وأضاف: "عرضت موعدا حقيقيا. وعرض دانا وايت (رئيس مؤسسة UFC للرياضات القتالية) جعل هذه مسابقة شرعية للأعمال الخيرية. لم يؤكد إيلون موعدًا، ثم يقول إنه يحتاج إلى عملية جراحية، ويطلب الآن إجراء جولة تدريبية في الفناء الخلفي لمنزلي".وتابع زوكربيرغ: "إذا كان إيلون جادًا بشأن موعد حقيقي وحدث رسمي، فهو يعرف كيف يصل إلي. خلاف ذلك، حان الوقت للمضي قدما. سأركز على التنافس مع الأشخاص الذين يأخذون الرياضة على محمل الجد".تعليق زوكربيرغ يبدو استكمالا لتصريحاته يوم السبت الماضي، التي أكد فيها أنه لم يوافق بعد على أي موعد محدد للمشاركة في المنازلة، بعيد تأكيد ماسك أن هذه المبارزة المحتملة ستحصل في إيطاليا.وكان ماسك قد أكد أنه جهز تفاصيل الحدث، قائلا: "تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة. وقد أعطيا موافقتهما على إقامة الحدث في مكان استثنائي"، مكتفياً في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي "مصارع".ورداً على ماسك، كتب زوكربيرغ في وقت لاحق الجمعة عبر منصته الجديدة "ثريدز" التي أطلقها الشهر الفائت لتكون منافساً مباشراً لـ"إكس"، "أعشق هذه الرياضة وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون".لكن زوكربيرغ أوضح "أننا لم نتفق بعد على ما يقوله"، لافتاً إلى رغبته في التعاون "مع منظمات احترافية"، بينها على سبيل المثال UFC، رابطة فنون القتال المختلطة، للإشراف على هذا النزال المحتمل.(CNBC)