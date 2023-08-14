Advertisement

إقتصاد

زوكربيرغ: ماسك ليس جادا.. هل طويت صفحة "النزال" بينهما؟

Lebanon 24
14-08-2023 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1097349-638276002682922753.png
Doc-P-1097349-638276002682922753.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مؤسس Meta مارك زوكربيرغ، ان منافسه إيلون ماسك مالك منصة X ليس جادا بما يكفي فيما يخص مقترح "نزال القفص" الذي شغل وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، مشددا أنه حان الوقت للمضي قدما وطي هذه الصفحة.
Advertisement

وقال زوكربيرغ في منشور على Threads مساء أمس الأحد: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أن إيلون ليس جادًا، وقد حان الوقت للمضي قدمًا".

وأضاف: "عرضت موعدا حقيقيا. وعرض دانا وايت (رئيس مؤسسة UFC للرياضات القتالية) جعل هذه مسابقة شرعية للأعمال الخيرية. لم يؤكد إيلون موعدًا، ثم يقول إنه يحتاج إلى عملية جراحية، ويطلب الآن إجراء جولة تدريبية في الفناء الخلفي لمنزلي".

وتابع زوكربيرغ: "إذا كان إيلون جادًا بشأن موعد حقيقي وحدث رسمي، فهو يعرف كيف يصل إلي. خلاف ذلك، حان الوقت للمضي قدما. سأركز على التنافس مع الأشخاص الذين يأخذون الرياضة على محمل الجد".

تعليق زوكربيرغ يبدو استكمالا لتصريحاته يوم السبت الماضي، التي أكد فيها أنه لم يوافق بعد على أي موعد محدد للمشاركة في المنازلة، بعيد تأكيد ماسك أن هذه المبارزة المحتملة ستحصل في إيطاليا.

وكان ماسك قد أكد أنه جهز تفاصيل الحدث، قائلا: "تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة. وقد أعطيا موافقتهما على إقامة الحدث في مكان استثنائي"، مكتفياً في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي "مصارع".

ورداً على ماسك، كتب زوكربيرغ في وقت لاحق الجمعة عبر منصته الجديدة "ثريدز" التي أطلقها الشهر الفائت لتكون منافساً مباشراً لـ"إكس"، "أعشق هذه الرياضة وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون".

لكن زوكربيرغ أوضح "أننا لم نتفق بعد على ما يقوله"، لافتاً إلى رغبته في التعاون "مع منظمات احترافية"، بينها على سبيل المثال UFC، رابطة فنون القتال المختلطة، للإشراف على هذا النزال المحتمل.(CNBC)


إقتصاد

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:44 | 2023-08-14
03:00 | 2023-08-14
02:47 | 2023-08-14
02:42 | 2023-08-14
23:52 | 2023-08-13
23:39 | 2023-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24