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إقتصاد
استقرار في سعر الصرف.. اليكم ما سجله الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
14-08-2023
|
02:42
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89100 و89400 ليرة للدولار الواحد، وهي التسعيرة نفسها التي سجلها الدولار مساء أمس.
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