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إقتصاد

توقعات بخفض الفائدة بأميركا تدريجيا منتصف 2024. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-08-2023 | 02:47
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سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في دورة تخفيف السياسة النقدية بنهاية حزيران من العام المقبل، عبر تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، بحسب ما توقعه بنك "غولدمان ساكس".

وقال الاقتصاديان في البنك الأميركي، جان هاتزيوس وديفيد ميركل، في مذكرة نشرت أمس الأحد، إن خفض الفائدة سيأتي بالتزامن مع اقتراب معدل التضخم في الولايات المتحدة من المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
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وبحسب توقعات غولدمان ساكس، فإن الفيدرالي الأميركي سيتجنب رفع الفائدة الشهر المقبل، وأن يعلن في تشرين الثاني المقبل أن التضخم وصل إلى حدود آمنة لا تستدعي رفعا جديدا للفائدة.

ويتوقع غولدمان ساكس، ألا يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا حتى حزيران المقبل، مرجحا أن يبدأ بعد ذلك خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة.

ومنذ العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من حوالي صفر إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة حاليا، في محاولة لإعادة ضبط الاقتصاد وكبح زيادات الأسعار إلى مستوى مقبول أكثر.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي، أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع في تموز بأقل من المتوقع عند 3.2 بالمئة، وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستثني الطاقة والغذاء- إلى 4.7 بالمئة على أساس سنوي.(سكاي نيوز)


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