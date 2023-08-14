الين يهبط أمام الدولار لأقل مستوياته في 2023.. كم بلغ؟

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سجل الين الياباني، اليوم الاثنين، انخفاضا إلى أدنى مستوياته خلال العام مقابل الدولار، لينزل لما دون مستوى 145 قبل أن يلتقط أنفاسه بعض الشيء، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر.فقد تراجع الين إلى مستوى منخفض عند 145.22 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر قبل أن يقلب مساره بسرعة في بداية متقلبة للأسبوع.وسجل في أحدث تعاملات 144.92 للدولار، بزيادة 0.03 بالمئة.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.097 بالمئة إلى 102.95، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 103.02.ونزل اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0931 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2675 دولار.وتراجع الدولار الأسترالي 0.42 بالمئة إلى 0.6470 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36 بالمئة إلى 0.5963 دولار.(سكاي نيوز)