وزارة الصناعة تحدّد سعر طن الترابة السوداء

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حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ١٥/٨/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٢/٨/٢٠٢٣ ضمناً، ومن دون أن يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.كما أعلنت الوزارة أنها ستحدد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.