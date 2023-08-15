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إقتصاد

وزارة الصناعة تحدّد سعر طن الترابة السوداء

Lebanon 24
15-08-2023 | 02:09
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 حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ١٥/٨/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٢/٨/٢٠٢٣ ضمناً، ومن دون أن يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.
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كما أعلنت الوزارة أنها ستحدد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
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