بعد ارتفاعه أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجّل سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل أمس ما بين 89250 و89550 ليرة للدولار الواحد