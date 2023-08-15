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إقتصاد
بعد ارتفاعه أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
15-08-2023
|
02:50
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سجّل سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل أمس ما بين 89250 و89550 ليرة للدولار الواحد
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