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إقتصاد

التضخم في السعودية يواصل التراجع

Lebanon 24
15-08-2023 | 12:00
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أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في تموز مقابل 2.7% في حزيران.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات.
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وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3% عن حزيران، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1%. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.4% عن حزيران.

وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% في تموز على أساس سنوي وبنسبة 0.8% على أساس شهري.
ويواصل التضخم في السعودية التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4% في كانون الثاني. (العربية)        
المصدر: العربية
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