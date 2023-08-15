التضخم في السعودية يواصل التراجع

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أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في تموز مقابل 2.7% في حزيران.وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات.وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3% عن حزيران، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1%. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.4% عن حزيران.وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% في تموز على أساس سنوي وبنسبة 0.8% على أساس شهري.ويواصل التضخم في السعودية التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4% في كانون الثاني. (العربية)