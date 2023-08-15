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إقتصاد

"ديزني" ستُغلق استوديو "لوكاس فيلم" في سنغافورة... ما السبب؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 12:00
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أعلنت شركة ديزني، الثلاثاء، أن استوديو المؤثرات البصرية والرسوم المتحركة التابع لشركة "لوكاس فيلم" في سنغافورة، سيغلق في الأشهر المقبلة لأسباب اقتصادية.

ولم تذكر عدد الموظفين الذين سيتأثرون بهذا القرار. (سكاي نيوز)
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