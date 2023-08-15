"ديزني" ستُغلق استوديو "لوكاس فيلم" في سنغافورة... ما السبب؟

أعلنت شركة ديزني، الثلاثاء، أن استوديو المؤثرات البصرية والرسوم المتحركة التابع لشركة "لوكاس فيلم" في سنغافورة، سيغلق في الأشهر المقبلة لأسباب اقتصادية.



ولم تذكر عدد الموظفين الذين سيتأثرون بهذا القرار. (سكاي نيوز)