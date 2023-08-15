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إقتصاد

أسعار النفط تعمق خسائرها بدفع من بيانات صينية سلبية

Lebanon 24
15-08-2023 | 11:09
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تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بضغط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، تزامنت مع مخاوف من أن خفض الصين بصورة غير متوقعة لأسعار الفائدة الرئيسية، لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد.

وساهمت قرارات لخفض الإنتاج من السعودية وروسيا في إطار أوبك+، في دفع الأسعار للارتفاع على مدى الأسابيع السبعة المنصرمة.
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وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة في الصين، الثلاثاء، أن الاقتصاد تباطأ أكثر الشهر الماضي، مما زاد من الضغط على نمو هش أصلا، ودفع السلطات لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
 
وهناك مخاوف من أن الصين ربما تواجه صعوبات جمة في تحقيق النمو المستهدف للعام الجاري والبالغ خمسة بالمئة دون المزيد من التحفيز المالي.

وكانت الصين قد أعلنت الثلاثاء، عن وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم. (سكاي نيوز عربية) 
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