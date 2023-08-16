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إقتصاد
بعد يوم من هبوطه.. الذهب يستقر قرب 1900 دولار
Lebanon 24
16-08-2023
|
03:36
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استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأميركية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.
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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 0546 بتوقيت غرينتش واستقرت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأونصة.
وتراجع الذهب أمس الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو مع وصول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأميركي لشهر تموز لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1237.45 دولار.
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