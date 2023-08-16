Advertisement

إقتصاد

مرّة جديدة... "تسلا" تُخفض أسعار سياراتها في الصين

Lebanon 24
16-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1098086-638277905162545758.png
Doc-P-1098086-638277905162545758.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
للمرة الثانية على التوالي في أسبوع واحد، خفضت شركة السيارات الأميركية "تسلا" أسعار سياراتها في الصين، في خطوة قد تعزز من التنافس في بين شركات تصنيع السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم.
Advertisement

وأعلنت الشركة الأميركية الشهيرة أسعار سياراتها من طراز "S سيدان" و"X" الرياضية، بنحو 70 ألف يوان أي 9600 دولار، ليصل طراز "S" إلى 754900 يوان، والنوع "X" إلى 836 ألف يوان.

وتأتي خطوة تسلا بعد يومين فقط من إعلان مماثل عن خفض أسعار طرازَي "لونغ رينج" و"بيرفورمنس" من نوع "مودل واي" الرياضي وبمقدار 14000 يوان.

كما أعلنت الشركة عن مد امتياز التأمين للنسخة الأساسية من "مودل 3" العائلية، وذلك حتى نهاية الشهر المقبل. (سكاي نيوز)

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2023-08-16
10:20 | 2023-08-16
09:49 | 2023-08-16
09:28 | 2023-08-16
07:30 | 2023-08-16
06:39 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24