مرّة جديدة... "تسلا" تُخفض أسعار سياراتها في الصين

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للمرة الثانية على التوالي في أسبوع واحد، خفضت شركة السيارات الأميركية "تسلا" أسعار سياراتها في الصين، في خطوة قد تعزز من التنافس في بين شركات تصنيع السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم.وأعلنت الشركة الأميركية الشهيرة أسعار سياراتها من طراز "S سيدان" و"X" الرياضية، بنحو 70 ألف يوان أي 9600 دولار، ليصل طراز "S" إلى 754900 يوان، والنوع "X" إلى 836 ألف يوان.وتأتي خطوة تسلا بعد يومين فقط من إعلان مماثل عن خفض أسعار طرازَي "لونغ رينج" و"بيرفورمنس" من نوع "مودل واي" الرياضي وبمقدار 14000 يوان.كما أعلنت الشركة عن مد امتياز التأمين للنسخة الأساسية من "مودل 3" العائلية، وذلك حتى نهاية الشهر المقبل. (سكاي نيوز)