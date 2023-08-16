"برغر كينغ" تستغني عن مكون أساسي في شطائرها... ما السبب؟

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أعلنت سلسلة مطاعم "برغر كينغ" عدم إضافة شرائح الطماطم إلى الشطائر في الكثير من فروعها في الهند، وذلك بعد ارتفاع الأسعار إلى 4 أمثالها، في أحدث مؤشر على زيادة تضخم أسعار الغذاء التي أضرت المستهلكين بشدة في أنحاء البلاد.وعُلقت لافتات في فرعين لـ"برغر كينغ" في الهند مكتوب عليها: "حتى الطماطم تحتاج إلى عطلة. لا نستطيع إضافة (شرائح) الطماطم إلى طعامنا"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".وأشارت سلسلة المطاعم الشهيرة إلى أمور مرتبطة بالجودة في تفسيرها لهذا العجز.وتنضم سلسلة "برغر كينغ"، إحدى أكبر سلاسل الطعام في الهند وتضم نحو 400 منفذ بيع، إلى العديد من فروع "ماكدونالدز" و"صب واي"، التي تخلت عن إضافة شرائح الطماطم إلى الوجبات في قوائم طعامها، إذ بلغ تضخم أسعار الغذاء في الهند الأسبوع الجاري أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2022.كما ألغت السلسلة الأميركية أيضا إضافة شرائج الجبن المجانية التي ظلت تقدمها لسنوات.