27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
اتفاقيات متعلقة بالاسكان بين السعودية والصين
Lebanon 24
16-08-2023
|
13:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت السعودية 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والبنوك الصينية في مجالات عدة من بينها خمسة اتفاقيات في مجال الإسكان بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال (حوالي 1.33 مليار دولار)، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة.
Advertisement
جاء ذلك مع إنطلاق ملتقى الأعمال السعودي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وحضور سفير المملكة في الجمهورية الصينية عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
واستعرض الملتقى فرص الاستثمارات السعودية - الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحقيل قوله إن المملكة تشهد نموًا غير مسبوقًا في الفرص الاستثمارية، وتوفر بيئة نوعية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2 تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة سعودية، وبقيمة استثمارية تتجاوز الـ 100 مليار ريال، داعياً كافة الشركات الصينية للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.
وأشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، بنجاح تجربة المملكة في الشراكة مع الشركات الصينية في المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل مع عدد من الشركات الصينية على إنشاء وحدات سكنية بعقود تقارب نحو 3 مليار ريالا، على أن يتم مضاعفتها في المستقبل القريب.
يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى العاصمة الصينية بكين، شهدت على مدى 4 أيام العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع قادة ورؤساء البنوك والشركات الصينية المتخصصة لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية.(سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار جديد.. "فيزا" مجانية للبنانيين إلى هذه الدولة
Lebanon 24
قرار جديد.. "فيزا" مجانية للبنانيين إلى هذه الدولة
01:14 | 2023-08-16
16/08/2023 01:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحر لم تنته.. وهذا ما ينتظرنا اعتباراً من الغد
Lebanon 24
موجة الحر لم تنته.. وهذا ما ينتظرنا اعتباراً من الغد
04:29 | 2023-08-16
16/08/2023 04:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل عن الكهرباء... هذا ما سيحصل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم
Lebanon 24
خبر عاجل عن الكهرباء... هذا ما سيحصل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم
06:39 | 2023-08-16
16/08/2023 06:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة داخل محل حلويات شهير... بهذه المواد يتمّ صنع "الكاتو" و"البوظة"!
Lebanon 24
فضيحة داخل محل حلويات شهير... بهذه المواد يتمّ صنع "الكاتو" و"البوظة"!
05:50 | 2023-08-16
16/08/2023 05:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة يزفّ خبراً مُهماً إلى اللبنانيين.. ما هو؟
Lebanon 24
وزير الطاقة يزفّ خبراً مُهماً إلى اللبنانيين.. ما هو؟
03:22 | 2023-08-16
16/08/2023 03:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2023-08-16
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:06 | 2023-08-16
للراغبين في الحصول على قرض سكنيّ... اليكم الشروط اللازمة والمعلومات الضرورية
11:00 | 2023-08-16
ميناء روماني يشحن 8.1 مليون طن من حبوب أوكرانيا هذا العام
11:00 | 2023-08-16
مرّة جديدة... "تسلا" تُخفض أسعار سياراتها في الصين
10:20 | 2023-08-16
ماذا قال وزير الماليّة عن حلّ أزمة الكهرباء؟
09:49 | 2023-08-16
آخر خبر عن الدولار... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
فيديو
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
02:05 | 2023-08-15
16/08/2023 22:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
00:22 | 2023-08-15
16/08/2023 22:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
16/08/2023 22:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24