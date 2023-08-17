بعد استقراره أمس.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة نفسها التي سجلها سعر صرف الدولار مساء أمس.

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