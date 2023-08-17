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إقتصاد
بعد استقراره أمس.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
17-08-2023
|
02:58
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة نفسها التي سجلها سعر صرف الدولار مساء أمس.
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