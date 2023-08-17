رد الصين على الرسوم الجمركية الأميركية مرفوض من قبل منظمة التجارة العالمية

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خلصت منظمة التجارة العالمية الأربعاء إلى أنّ الصين انتهكت قواعد المنظمة باتّخاذها إجراءات انتقامية ردّاً على فرض الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألمنيوم الصينية.وقالت لجنة خبراء شكّلتها المنظمة للمساعدة في حلّ أحد الخلافات العديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إنّ "إجراءات الرسوم (الصينية) الإضافية غير متّسقة" مع مواد عدّة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (غات).وأشادت واشنطن بالقرار على لسان المتحدث باسم الممثلة التجارية الأميركية سام ميشيل الذين قال إنّ هذا اعتراف بأنّ الصين "انتقمت بشكل غير قانوني بتعرفات +وقائية+ زائفة".وتدور القضية حول قرار الصين في نيسان 2018 فرض رسوم جمركية على 128 من الواردات الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار ومن بينها الفواكه ولحم الخنزير.وجاءت تلك الخطوة بعيد إعلان إدارة الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الصين وعدد من الدول الأخرى.وبرّر ترامب الرسوم الجمركية الباهظة بذريعة أنّ التدفقات الهائلة لهذه الصادرات إلى الولايات المتحدة تهدّد الأمن القومي.واتّخذت إدارة خلفه الرئيس جو بايدن نبرة أقلّ تشدّداً في الملف، لكنّها أبقت على التعرفات المستحدثة.وكانت لجان منفصلة أنشأتها هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للنظر في الشكاوى المقدّمة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، قد خلصت أواخر العام الماضي إلى أنّ واشنطن انتهكت أيضا قواعد التجارة الدولية.واستأنفت واشنطن تلك الأحكام التي قضت بأنّ الاجراءات الأميركية لا تبرّرها الاستثناءات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية "غات" لأنّها لم تطبّق في زمن الحرب أو أثناء حالة توتّر دولي خطير.ولم يتطرق قرار اللجنة الأربعاء إلى ما إذا كان هناك ما يبرّر تذرّع واشنطن بالاستثناءات الأمنية، لكنّه أقر بأنّ التعرفات الأميركية فُرضت على ذلك الأساس، وليس على أساس التدابير الوقائية لحماية الصناعة المحلية.ولذلك خلصت اللجنة إلى أنّ إجراءات الانتقام من التدابير الوقائية الجائرة لا ينطبق في هذه الحالة.وأوصت اللجنة بأن "تُوائم الصين إجراءاتها غير المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية مع التزاماتها بموجب اتفاقية غات".ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مسؤول بوزارة التجارة الصينية قوله إنّ الوزارة تدرس قرار الخبراء وستتابعه بما يتّفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.وطالب المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه "بأن تلغي الولايات المتحدة على الفور إجراءات الفصل 232 الخاصة بالصلب والألمنيوم التي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية".من جهته، قال سام ميشيل إنّ "قرار الصين مواصلة هذا النزاع يسلّط الضوء على نفاقها بمقاضاة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية وفي نفس الوقت الردّ من جانب واحد على الرسوم الجمركية".وتابع المتحدث الأميركي "رفضت اللجنة عن حقّ حجّة الصين القائلة إنّ إجراءات القسم 232 الأميركية هي إجراءات وقائية يمكن +موازنتها+ بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية".ويمكن للصين استئناف الحكم الصادر الأربعاء، لكن لم يتّضح بعد المآل المحتمل للقضية.وتمّ تجميد محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية - المعروفة أيضًا باسم المحكمة العليا للتجارة العالمية - منذ أواخر عام 2019، بعد أن عطّلت الولايات المتحدة في عهد ترمب تعيين قضاة جدد فيها وطالبت بإدخال إصلاحات جذرية عليها.(العربية)