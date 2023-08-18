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إقتصاد
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
18-08-2023
|
03:17
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افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الجمعة عند تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 89450 - 89650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس الخميس مسجلا تسعيرة تراوحت ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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