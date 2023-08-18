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إقتصاد

سيتجاوز اليابان.. بلد آسيوي يقترب من انتزاع لقب أعلى دولة مصدرة للسيارات في العالم

Lebanon 24
18-08-2023 | 04:22
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كشف بحث أجرته ‏Moody’s Analytics‏ أن الصين في طريقها لتجاوز اليابان ‏كأكبر مصدر للسيارات في العالم بحلول نهاية عام 2023.‏

وقالت الوكالة في تقرير الأسبوع الماضي: "لقد نجحت الصين في تجاوز تداعيات ‏جائحة كوفيد-19 حيث تجاوزت كوريا الجنوبية في عام 2021 وألمانيا في عام ‏‏2022، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للسيارات في العالم".‏
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وقال التقرير إن الصين تقترب الآن من اليابان، مضيفًا أن الفارق بلغ في المتوسط ‏حوالي 70 ألف سيارة شهريًا في الربع الثاني، مقارنة بنحو 171 ألفًا في نفس ‏الفترة من العام الماضي.‏

وكتب الاقتصاديون في الوكالة: "بهذه الوتيرة، تسير الصين على الطريق الصحيح ‏لتجاوز اليابان بحلول نهاية العام الجاري".‏

وفي النصف الأول من عام 2023 ، تضاعفت إيرادات تصدير المركبات ‏الكهربائية في الصين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمقارنة، فإن ‏إجمالي صادرات السيارات من اليابان وتايلاند - والتي تشمل المركبات التقليدية ‏والمركبات الكهربائية - لم تشهد عودة بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.‏

ولدى الصين ميزة تنافسية في إنتاج خلايا بطاريات أيونات الليثيوم، والتي ‏استشهدت بها الوكالة في تقريرها كعامل يمنح شركات صناعة السيارات لديها ميزة ‏عندما يتعلق الأمر بتكاليف إنتاج السيارات الكهربائية.‏(cnbc)


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