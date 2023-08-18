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إقتصاد
سيتجاوز اليابان.. بلد آسيوي يقترب من انتزاع لقب أعلى دولة مصدرة للسيارات في العالم
Lebanon 24
18-08-2023
|
04:22
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كشف بحث أجرته Moody’s Analytics أن الصين في طريقها لتجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم بحلول نهاية عام 2023.
وقالت الوكالة في تقرير الأسبوع الماضي: "لقد نجحت الصين في تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19 حيث تجاوزت كوريا الجنوبية في عام 2021 وألمانيا في عام 2022، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للسيارات في العالم".
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وقال التقرير إن الصين تقترب الآن من اليابان، مضيفًا أن الفارق بلغ في المتوسط حوالي 70 ألف سيارة شهريًا في الربع الثاني، مقارنة بنحو 171 ألفًا في نفس الفترة من العام الماضي.
وكتب الاقتصاديون في الوكالة: "بهذه الوتيرة، تسير الصين على الطريق الصحيح لتجاوز اليابان بحلول نهاية العام الجاري".
وفي النصف الأول من عام 2023 ، تضاعفت إيرادات تصدير المركبات الكهربائية في الصين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمقارنة، فإن إجمالي صادرات السيارات من اليابان وتايلاند - والتي تشمل المركبات التقليدية والمركبات الكهربائية - لم تشهد عودة بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ولدى الصين ميزة تنافسية في إنتاج خلايا بطاريات أيونات الليثيوم، والتي استشهدت بها الوكالة في تقريرها كعامل يمنح شركات صناعة السيارات لديها ميزة عندما يتعلق الأمر بتكاليف إنتاج السيارات الكهربائية.(cnbc)
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