إليكم ترتيب أعلى 10 لاعبين أجراً في الدوري السعودي

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ترتيب أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري السعودي:



10- جوردان هندرسون (21 مليون يورو) رغم أن الأندية السعودية لم تكشف عن قيمة الرواتب التي تدفعها للاعبيها الجدد، ولا حتى قيمة العقود التي أبرمتها مع أنديتهم السابقة، تحدثت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية عن أرقام ضخمة سيحصل عليهم الوافدون الجدد إلى المملكة.

انضم لاعب وسط ليفربول السابق جوردان هندرسو إلى نادي الاتفاق، في عقد يمتد حتى حزيران 2026، وبراتب سنوي يبلغ 21 مليون يورو.

9- مالكوم (21 مليون يورو)

تعاقد نادي الهلال مع المهاجم البرازيلي مالكوم قادما من زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، ويمتد عقده حتى موسم 2026-2027.



ولم يكشف الهلال عن قيمة الصفقة، لكن ألكسندر ميدفيديف رئيس زينيت، قال سابقا في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، إن الفريق السعودي توصل لاتفاق لضم مالكوم مقابل 60 مليون يورو.



وبحسب "سكاي سبورتس"، فإن مالكوم لاعب برشلونة السابق سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 21 مليون يورو.



8- رياض محرز (29 مليون يورو)

نجح الأهلي السعودي من ضم النجم الجزائري رياض محرز في 28 تموز، قادما من مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، بعقد يمتد لأربع سنوات.



ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي الإنكليزي وافق على عرض بقيمة 35 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين يورو متغيرات، فيما يصل راتبه السنوي إلى 29 مليون يورو.



7- خاليدو كوليبالي (35 مليون يورو)

تعاقد الهلال مع قلب الدفاع السنغالي في صفقة بلغت 23 مليون يورو وبعقد يمتد حتى حزيران 2026.



وبموجب العقد يتقاضى اللاعب راتبا سنويا يبلغ 35 مليون يورو، ليكون على لائحة المدافعين الأعلى دخلا في العالم.



6- ساديو ماني (38 مليون يورو)

انضم السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ السابق إلى النصر، وسيستمر مع الفريق حتى 2027.



ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية، لكن تقارير صحفية قالت إن النصر دفع 40 مليون يورو للحصول على خدمات ماني الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع بايرن ميونيخ الألماني.



وطبقا لما ذكرته "سكاي سبورتس"، فإن راتب ماني السنوي سيكون 38 مليون يورو.



5- مارسيلو بروزوفيتش (41 مليون يورو)

تعاقد نادي النصر مع اللاعب الكرواتي بروزوفيتش قادما من إنتر ميلان الإيطالي، الذي وصل برفقته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وسيتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 41 مليون يورو.



4- نغولو كانتي (100 مليون يورو)

انتقل لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي إلى نادي الاتحاد، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنكليزي، وارتبط معه بعقد يمتد لثلاثة مواسم.



ومن المقرر أن يحصل على راتب سنوي ضخم مع نادي الاتحاد يصل إلى 100 مليون يورو.



3- نيمار (من 150 إلى 400 مليون يورو)

حقق نادي الهلال السعودي، صفقة مدوية بتعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل رسوم انتقال اقتربت من 100 مليون يورو.



وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الهلال اتفق مع المهاجم البالغ 31 عاما، على تقاضيه 160 مليون يورو خلال موسمين.



فيما قال الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو إن راتب نيمار سيكون أعلى من ذلك بكثير، إذ سيتقاضى 300 مليون دولار خلال عامين، وقد يصل إلى 400 مليون مع الإضافات، بينما أكدت "سكاي سبورتس" أن راتب نيمار السنوي يبلغ 151 مليون يورو.



2- كريم بنزيما (200 مليون يورو)

نجح نادي الاتحاد بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.



ولم يعلن النادي السعودي تفاصيل القيمة المالية للعقد الذي يمتد لثلاث سنوات، لكن "سكاي سبورت" أشارت إلى أنه سيحصل على راتب خيالي قد يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.



1- كريستيانو رونالدو (200 مليون يورو)

كان الأسطورة البرتغالي رونالدو أول الوافدين إلى السعودية حينما انضم لنادي النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنكليزي.



ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى عام 2025، وبموجب العقد يحصل "الدون" على راتب سنوي يزيد على 200 مليون يورو، إضافة إلى مزايا وإضافات أخرى. (روسيا اليوم)