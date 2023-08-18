Advertisement

إقتصاد

روسيا حققت انتصارا اقتصاديا لم يتوقعه أحد.. هذا ما كشفته صحيفة

Lebanon 24
18-08-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1098847-638280159513396578.jpg
Doc-P-1098847-638280159513396578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستمر الأوساط الغربية بالاعتراف بفشل العقوبات ومحاولات حرمان روسيا من إدرار المال عليها أو تقليص إيراداتها، بفضل الاستراتيجية.

 وكتبت صحيفة "لا نوفيل تريبيون": "تم تداول النفط الروسي عند 64.41 دولار للبرميل الشهر الماضي وفقا لآخر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية، وتجاوز هذا السعر سقف الـ60 دولارا الذي حددته مجموعة السبع العام الماضي.
Advertisement

وأضافت الصحيفة أنه بعد تطبيق الغرب قيد السقف السعري نجحت روسيا في جمع عائدات قياسية من بيع موارد الطاقة، وفي تموز وحده جمعت 15.3 مليار دولار من صادرات النفط الخام والوقود، بزيادة 20% عن حزيران.

وأشارت إلى أن الصين تحتفظ بعلاقات تجارية قوية مع روسيا، في الوقت الذي شددت فيه العديد من الدول الغربية العقوبات ضد روسيا، ولفتت إلى أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت زيادة كبيرة في واردات النفط الروسي مما يشير إلى تنامي الثقة بين موسكو وبكين.

وفي كانون الأول 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا سعريا على برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

واعتبارا من 5 شباط 2023، تم فرض سقف سعري للمشتقات النفطية من روسيا عند 100 دولار للبرميل التي تباع بعلاوة مثل الديزل، و45 دولارا للمشتقات التي تباع بخصم.

من جهتها فرضت موسكو حظرا منذ 1 شباط على بيع نفطها ومشتقاته لأي جهة تحاول التقيد بسقف الأسعار الغربي.(روسيا اليوم)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:14 | 2023-08-18
14:00 | 2023-08-18
12:00 | 2023-08-18
11:38 | 2023-08-18
11:00 | 2023-08-18
10:56 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24