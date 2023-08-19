على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم السبت، ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد أقفل مساء أمس الجمعة مسجلا ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.