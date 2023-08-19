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إقتصاد

"ناسداك" يسجل أكبر خسائر أسبوعية بين مؤشرات أميركا

Lebanon 24
19-08-2023 | 12:00
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أغلق مؤشر "ستاندر آند بورز 500" دون تغير يذكر، حيث عوضت المكاسب في قطاعي الدفاع والطاقة ضعف النمو في الشركات الكبيرة في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول الأسبوع المقبل.
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وانخفض نمو أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، مع تراجع شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل" بنسبة 1.9% وشركة "تسلا" بنسبة 1.7% مع خشية المستثمرين من احتمال أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وسجل "ناسداك" الذي يغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكبر انخفاض أسبوعي من بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية، حيث خسر 2.6%، وفق "رويترز".

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 26.16 نقطة أو 0.2% عند 13290.78 نقطة، وكانت التراجعات الأسبوعية هي الأكبر منذ اذار 2023. (العربية)            

المصدر: العربية
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