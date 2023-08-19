Advertisement

إقتصاد

عقار مطلوب بقوة في الولايات المتحدة يقود اقتصاد الدنمارك إلى الازدهار

Lebanon 24
19-08-2023 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1099041-638280692778650145.jpg
Doc-P-1099041-638280692778650145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حققت شركة "نوفو نورديسك" الدنماركية، المصنعة لعقاقير إنقاص الوزن، إلى جانب أدوية خاصة بمرضى السكري من النوع الثاني، عائدات بمليارات الدولارات وزادت قيمتها السوقية بأكثر من الثلث هذا العام، وهي قيمة أكبر، حتى من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
Advertisement

وأدت زيادة القيمة السوقية للشركة المصنعة لعقاقير "أوزيمبك" (Ozempic) و"فيغوفي" (Wegovy)، المطلوبة بكثرة في الولايات المتحدة، إلى انخفاض أسعار الفائدة في الدنمارك، بخلاف الدول الأوروبية والعالم، وفقا لتقارير مصرفين وخبراء اقتصاد.

ويوضح تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" كيف ارتفعت القيمة السوقية لأكبر شركة في الدنمارك بأكثر من الثلث، إذ بلغت نحو 419 مليار دولار، وهو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ حوالي 406 مليار دولار. 

ورغم أن مقاييس القيمة السوقية لشركة ما، والناتج المحلي للدولة مختلفة، إلا أن المقارنة بينهما، تعطي صورة أوضح عن نجاح شركة "نوفو نورديسك" في التأثير إيجابيا، على اقتصاد الدنمارك بشكل عام.

الحاجة الأميركية في خدمة اقتصاد الدنمارك
يركز تقرير "وول ستريت جورنال" على حاجة المجتمع الأميركي لعقاقير إنقاص الوزن، وكيف أثرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على عائدات الشركة وبلدها الأم، الدنمارك.

ويكشف فرع الشركة في الولايات المتحدة، تطور مبيعاته من الأدوية والحقن المضادة للسمنة المفرطة، بشكل يؤكد ما أورده تقرير الصحيفة الأميركية.

وبحسب المعطيات التي نشرتها على موقعها الرسمي، ارتفعت مبيعات نوفو نورديسك بنسبة 29٪ بالكرونة الدنماركية وبنسبة 30٪ بأسعار الصرف الثابتة لتصل إلى 15.6 مليار دولار أميركي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وفي تقريرها المالي للفترة الممتدة من من 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران 2023، كشفت الشركة زيادة أرباحها التشغيلية بنسية 30٪ بالكرونة الدنماركية وبنسبة 32٪ بأسعار الصرف الثابتة إلى 7.1 مليار دولار أميركي.

وسعر الصرف الثابت، هو نظام من نظم أسعار الصرف، يتم فيه تحديد سعر صرف العملة بشكل ثابت، أمام سعر صرف عملة أخرى، أو أمام سلة من العملات أو أمام الذهب.

وبحسب موقعها الرسمي، ارتفعت مبيعات الشركة، في أميركا الشمالية بنسبة 45٪ بالكرونة الدنماركية، بينما ارتفعت مبيعاتها الدولية بنسبة 14٪ .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:32 | 2023-08-19
12:00 | 2023-08-19
11:10 | 2023-08-19
09:52 | 2023-08-19
08:30 | 2023-08-19
08:00 | 2023-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24