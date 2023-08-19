عقار مطلوب بقوة في الولايات المتحدة يقود اقتصاد الدنمارك إلى الازدهار

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حققت شركة "نوفو نورديسك" الدنماركية، المصنعة لعقاقير إنقاص الوزن، إلى جانب أدوية خاصة بمرضى السكري من النوع الثاني، عائدات بمليارات الدولارات وزادت قيمتها السوقية بأكثر من الثلث هذا العام، وهي قيمة أكبر، حتى من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وأدت زيادة القيمة السوقية للشركة المصنعة لعقاقير "أوزيمبك" (Ozempic) و"فيغوفي" (Wegovy)، المطلوبة بكثرة في الولايات المتحدة، إلى انخفاض أسعار الفائدة في الدنمارك، بخلاف الدول الأوروبية والعالم، وفقا لتقارير مصرفين وخبراء اقتصاد.ويوضح تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" كيف ارتفعت القيمة السوقية لأكبر شركة في الدنمارك بأكثر من الثلث، إذ بلغت نحو 419 مليار دولار، وهو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ حوالي 406 مليار دولار.ورغم أن مقاييس القيمة السوقية لشركة ما، والناتج المحلي للدولة مختلفة، إلا أن المقارنة بينهما، تعطي صورة أوضح عن نجاح شركة "نوفو نورديسك" في التأثير إيجابيا، على اقتصاد الدنمارك بشكل عام.الحاجة الأميركية في خدمة اقتصاد الدنماركيركز تقرير "وول ستريت جورنال" على حاجة المجتمع الأميركي لعقاقير إنقاص الوزن، وكيف أثرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على عائدات الشركة وبلدها الأم، الدنمارك.ويكشف فرع الشركة في الولايات المتحدة، تطور مبيعاته من الأدوية والحقن المضادة للسمنة المفرطة، بشكل يؤكد ما أورده تقرير الصحيفة الأميركية.وبحسب المعطيات التي نشرتها على موقعها الرسمي، ارتفعت مبيعات نوفو نورديسك بنسبة 29٪ بالكرونة الدنماركية وبنسبة 30٪ بأسعار الصرف الثابتة لتصل إلى 15.6 مليار دولار أميركي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.وفي تقريرها المالي للفترة الممتدة من من 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران 2023، كشفت الشركة زيادة أرباحها التشغيلية بنسية 30٪ بالكرونة الدنماركية وبنسبة 32٪ بأسعار الصرف الثابتة إلى 7.1 مليار دولار أميركي.وسعر الصرف الثابت، هو نظام من نظم أسعار الصرف، يتم فيه تحديد سعر صرف العملة بشكل ثابت، أمام سعر صرف عملة أخرى، أو أمام سلة من العملات أو أمام الذهب.وبحسب موقعها الرسمي، ارتفعت مبيعات الشركة، في أميركا الشمالية بنسبة 45٪ بالكرونة الدنماركية، بينما ارتفعت مبيعاتها الدولية بنسبة 14٪ .