خطوات للبحث عن وظيفة.. إكتشفها الآن

يشهد العالم تطوراً واسعاً في سوق العمل، لا سيما مع الانتشار الكبير للتكنولوجيا وظهور وظائف جديدة، تُحتم اكتساب مهارات إضافية.



ومع هذا التطور التكنولوجي السريع زادت المنافسة في سوق العمل، ولم يعد بالأمر اليسير العثور على وظيفة مناسبة في مجال عملك تتماشى واحتياجات السوق مستقبلاً في ضوء ذلك التطور وثورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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وإنطلاقاً من ذلك، إليك مجموعة من الخطوات، التي يُمكن من خلالها تطوير مهاراتك في البحث عن وظيفة والتكيف مع تحديات سوق العمل: ومع هذا التطور التكنولوجي السريع زادت المنافسة في سوق العمل، ولم يعد بالأمر اليسير العثور على وظيفة مناسبة في مجال عملك تتماشى واحتياجات السوق مستقبلاً في ضوء ذلك التطور وثورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.وإنطلاقاً من ذلك، إليك مجموعة من الخطوات، التي يُمكن من خلالها تطوير مهاراتك في البحث عن وظيفة والتكيف مع تحديات سوق العمل:

1- تقييم الوضع الشخصي والمهني: ابدأ بتقييم مهاراتك وخبراتك وما تبحث عنه في وظيفتك المقبلة.

2- تحسين مهاراتك وتطوير نفسك: من خلال تحديد متطلبات سوق العمل والحصول على ما يلزم من تدريبات للتماشي معها والحصول على مهارات جديدة في مجال عملك.

3- تحديث السيرة الذاتية والملف الشخصي: قم بإعداد سيرة ذاتية واضحة، ومشاركتها على منصات التوظيف مثل LinkedIn.

4- توسيع شبكة العلاقات المهنية: التواصل مع الأشخاص في مجالك والمجالات المهنية الأخرى يمكن أن يفتح أبواباً جديدة.

5- استخدام المنصات: يمكن الاستفادة من مواقع التواصل والمنصات المختلفة في البحث عن وظائف.

6- توسيع دائرة اهتماماتك: لا تجعل بحثك مقتصراً على وظائف محددة فقط. قد تجد فرصاً في صناعات أو دورات تخصصية أخرى تمتلك مهارات ملائمة فيها.

7- تحسين مهارات الاتصال والتواصل: مهارات الاتصال الجيدة قد تساعدك في التفاعل مع أصحاب العمل المحتملين بشكل فعّال، سواء كان ذلك في المقابلات أو عبر البريد الإلكتروني. (سكاي نيوز عربية)