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إقتصاد
خلال تموز... روسيا تزيد حيازتها من الذهب إلى 75 مليون أونصة
Lebanon 24
20-08-2023
|
05:00
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ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب في روسيا الشهر الماضي بنسبة 0.2% إلى 145.783 مليار دولار مقارنة بـ 142.915 مليار دولار تم تسجيلها في الأول من الشهر نفسه.
وكشفت بيانات "البنك المركزي الروسي أن حجم احتياطيات الذهب بلغت بحلول الأول من آب الجاري 74.9 مليون أونصة (2329.65 طن).
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يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا في احتياطيات المعدن النفيس وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.
وكان احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملة الأجنبية قد ارتفع ليصل إلى نحو 590 مليار دولار مطلع شهر آب الحالي.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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