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إقتصاد
تمردّ داخلي... ماذا يحصل داخل أحد أهمّ المصارف؟
Lebanon 24
20-08-2023
|
06:30
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يُواجه الرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، رد فعل داخلي عنيف ودعاية سلبية، إلا أنه احتفظ في الوقت الحالي بدعم مديري بنك وول ستريت وبعض كبار مساهميه.
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن "سولومون" يواجه الفترة الأكثر تحدياً منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي قبل 5 سنوات تقريباً، حيث تخلل الاثني عشر شهراً الماضية انخفاض الأرباح وتراجع الروح المعنوية والتغطية الصحافية السلبية، بما في ذلك الملف الرئيسي الذي نشرته مجلة "نيويورك" هذا الشهر، والذي عنونته بسؤال "هل ديفيد سولومون أحمق كبير يدير "غولدمان ساكس؟".
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وكان الملف الشخصي الوحشي واحداً من سلسلة من المقالات الإخبارية الأخيرة التي سلطت الضوء على التوترات داخل "غولدمان" بعد جولة المكافآت المخيبة للآمال، ورحيل العديد من كبار المصرفيين، والنفور في بعض الأوساط من أسلوب القيادة الفاضح لـ "سولومون"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وبحسب مصادر "فايننشال تايمز"، فمن المتوقع أن يتم طرح موضوع المعارضة الداخلية لقيادته، والتغطية الإعلامية في اجتماع لمجلس الإدارة الشهر المقبل.
ومع ذلك، فإن المصادر المطلعة على تفكير العديد من أعضاء مجلس الإدارة، الذين عقدوا مؤخراً اجتماعاً صيفياً في الهند، قالوا إنهم كانوا حتى الآن داعمين لسولومون وكانوا يرون أنه لا ينبغي أن يتأثروا بما يرونه ضجيجاً خارجياً. (العربية)
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