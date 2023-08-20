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إقتصاد

هل تقدم الهند على تصدير المعادن النادرة؟

Lebanon 24
20-08-2023 | 14:00
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ذكرت صحيفة Business Standard أن حكومة الهند تبحث حظر تصدير الليثيوم والبريليوم والنيوبيوم والتنتالوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من هذه المعادن الهامة.

وقال مصدر في الحكومة: "تخطط الحكومة لحظر تصدير هذه المعادن بسبب أهميتها لقطاعات الطاقة ودورها في الأمن القومي وتحقيق التقدم التكنولوجي".
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وصادقت الحكومة الهندية في يوليو الماضي على تعديلات على قانون الثروات الطبيعية تضبط الاستخراج التجاري لليثيوم والريليوم والتيتانيوم والنيوبيوم والتنتالوم والزركونيوم.(نوفوستي)


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