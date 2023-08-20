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إقتصاد
هل تقدم الهند على تصدير المعادن النادرة؟
Lebanon 24
20-08-2023
|
14:00
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ذكرت صحيفة Business Standard أن حكومة الهند تبحث حظر تصدير الليثيوم والبريليوم والنيوبيوم والتنتالوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من هذه المعادن الهامة.
وقال مصدر في الحكومة: "تخطط الحكومة لحظر تصدير هذه المعادن بسبب أهميتها لقطاعات الطاقة ودورها في الأمن القومي وتحقيق التقدم التكنولوجي".
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وصادقت الحكومة الهندية في يوليو الماضي على تعديلات على قانون الثروات الطبيعية تضبط الاستخراج التجاري لليثيوم والريليوم والتيتانيوم والنيوبيوم والتنتالوم والزركونيوم.(نوفوستي)
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