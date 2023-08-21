الدولار يواصل تراجعه.. اليكم سعره صباح اليوم في السوق الموازية

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.