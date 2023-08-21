Advertisement

إقتصاد

أسعار المنازل تتراجع في دولة بارزة.. من هي وما السّبب؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1099477-638282120553427716.jpg
Doc-P-1099477-638282120553427716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مسحٌ جديد، اليوم الاثنين، أنّ الطلب على أسعار المنازل في بريطانيا انخفض بشكل حاد هذا الشهر، إذ تسبب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري بتخفيض البائعين توقعاتهم بشأن ما يمكنهم الحصول عليه من عقاراتهم.
Advertisement

وقال موقع "Rightmove" الإلكترونيّ إنَّ متوسط الأسعار المطلوبة للمنازل انخفض بنسبة 1.9%، وهو أكبر انخفاض شهري لشهر آب منذ عام 2018.

مع هذا، فقد أصيبَ سوق الإسكان في بريطانيا بالضعف بعد ازدهاره خلال فترة جائحة كورونا، إذ يحارب بنك إنكلترا التضخم المرتفع مع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة، على الرغم من انخفاض معدلات الرهن العقاري لمدة عامين أخيراً عن أعلى مستوياتها في تموز العام 2015. (صحيفة اليوم السعودية)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:45 | 2023-08-21
04:00 | 2023-08-21
03:31 | 2023-08-21
03:30 | 2023-08-21
03:00 | 2023-08-21
02:55 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24