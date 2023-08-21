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إقتصاد
أسعار المنازل تتراجع في دولة بارزة.. من هي وما السّبب؟
Lebanon 24
21-08-2023
|
03:48
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أظهر مسحٌ جديد، اليوم الاثنين، أنّ الطلب على أسعار المنازل في بريطانيا انخفض بشكل حاد هذا الشهر، إذ تسبب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري بتخفيض البائعين توقعاتهم بشأن ما يمكنهم الحصول عليه من عقاراتهم.
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وقال موقع "Rightmove" الإلكترونيّ إنَّ متوسط الأسعار المطلوبة للمنازل انخفض بنسبة 1.9%، وهو أكبر انخفاض شهري لشهر آب منذ عام 2018.
مع هذا، فقد أصيبَ سوق الإسكان في بريطانيا بالضعف بعد ازدهاره خلال فترة جائحة كورونا، إذ يحارب بنك إنكلترا التضخم المرتفع مع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة، على الرغم من انخفاض معدلات الرهن العقاري لمدة عامين أخيراً عن أعلى مستوياتها في تموز العام 2015.
(صحيفة اليوم السعودية)
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