أسعار المنازل تتراجع في دولة بارزة.. من هي وما السّبب؟

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وقال موقع "Rightmove" الإلكترونيّ إنَّ متوسط الأسعار المطلوبة للمنازل انخفض بنسبة 1.9%، وهو أكبر انخفاض شهري لشهر آب منذ عام 2018.مع هذا، فقد أصيبَ سوق الإسكان في بريطانيا بالضعف بعد ازدهاره خلال فترة جائحة كورونا، إذ يحارب بنك إنكلترا التضخم المرتفع مع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة، على الرغم من انخفاض معدلات الرهن العقاري لمدة عامين أخيراً عن أعلى مستوياتها في تموز العام 2015.