ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاعي الطاقة والرعاية الصحية

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فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، اليوم الاثنين، مدعومة بصعود أسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع أسهم قطاع الرعاية الصحية بفضل أداء قوي لسهم شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بعدما أغلق عند أدنى مستوياته في ستة أسابيع يوم الجمعة.وصعد مؤشر شركات الطاقة 1% مع ارتفاع أسعار النفط الخام إذ محا شح المعروض العالمي الناجم عن تراجع الصادرات من السعودية وروسيا أثر المخاوف إزاء نمو الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وفق "رويترز".وزاد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.6% مع صعود أسهم نوفو نورديسك 1.3% بعدما رفع مورغان ستانلي سعره المستهدف لسهم شركة صناعة الأدوية.وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.4% في التعاملات المبكرة حتى بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجعا أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الألمان في تموز. (العربية)