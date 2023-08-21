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إقتصاد
أسعار الغاز الأوروبي تصعد مع تجدد مخاوف إضراب أستراليا
Lebanon 24
21-08-2023
|
08:15
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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بقوة مع تجدد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات، مع استعداد عمال مشروع تصدير رئيسي في أستراليا للإضراب، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في محادثات بشأن الأجور، ستعقد الأربعاء.
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وقد تؤثر الاضطرابات في أستراليا على 10 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وتأتي في الوقت الذي لا تزال تتعافى فيه أوروبا من أزمة الطاقة، وهو ما دفع العقود المستقبلية لشهر الأقرب في هولندا بنسبة 18 بالمئة.
وقالت النقابات في أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الإضراب يمكن أن يبدأ في 2 ايلول إذا لم تقدم شركة "وودسيد إنرجي غروب" اتفاقية مناسبة. كما بدأ العمال في شركة "شيفرون" في أستراليا التصويت على إضرابات محتملة الأسبوع الماضي، بحسب بلومبرغ.
ونقلت بلومبرغ عن سول كافونيك، محلل الطاقة لدى "كريدي سويس" أنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى حل، لأنه من المرجح أن تكون الجهات الفاعلة المعنية على دراية بخطورة العواقب المحتملة. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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