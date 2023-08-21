Advertisement

إقتصاد

أسعار الغاز الأوروبي تصعد مع تجدد مخاوف إضراب أستراليا

Lebanon 24
21-08-2023 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1099510-638282209245082914.PNG
Doc-P-1099510-638282209245082914.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بقوة مع تجدد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات، مع استعداد عمال مشروع تصدير رئيسي في أستراليا للإضراب، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في محادثات بشأن الأجور، ستعقد الأربعاء.
Advertisement

وقد تؤثر الاضطرابات في أستراليا على 10 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وتأتي في الوقت الذي لا تزال تتعافى فيه أوروبا من أزمة الطاقة، وهو ما دفع العقود المستقبلية لشهر الأقرب في هولندا بنسبة 18 بالمئة.

وقالت النقابات في أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الإضراب يمكن أن يبدأ في 2 ايلول إذا لم تقدم شركة "وودسيد إنرجي غروب" اتفاقية مناسبة. كما بدأ العمال في شركة "شيفرون" في أستراليا التصويت على إضرابات محتملة الأسبوع الماضي، بحسب بلومبرغ.

ونقلت بلومبرغ عن سول كافونيك، محلل الطاقة لدى "كريدي سويس" أنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى حل، لأنه من المرجح أن تكون الجهات الفاعلة المعنية على دراية بخطورة العواقب المحتملة. (سكاي نيوز)         
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:54 | 2023-08-21
08:26 | 2023-08-21
04:45 | 2023-08-21
04:00 | 2023-08-21
03:48 | 2023-08-21
03:31 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24